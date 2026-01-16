Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 16 de enero en Brasil

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Euro: cotización de apertura hoy
Euro: cotización de apertura hoy 16 de enero en Brasil

El euro se cotiza al inicio del día a 6,22 reales brasileños en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,88% con respecto al valor de la sesión previa, cuando marcó 6,28 brasileños, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca un descenso 0,22%; pero en términos interanuales mantiene aún una subida del 1,05%.

Respecto a días anteriores, cambia el sentido del dato previo, donde se saldó con un incremento del 0,25%, mostrando una falta de estabilidad en el resultado. La cifra de la volatilidad es de 7,72%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (14,07%), lo que indica que su cotización está presentando menos cambios de lo que indica la tendencia general en este momento.

Temas Relacionados

BrasilEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Nueva York

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima: estas son

Valor de apertura del dólar en Brasil este 16 de enero de USD a BRL

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar

Uruguay: cotización de apertura del dólar hoy 16 de enero de USD a UYU

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Uruguay: cotización de apertura del

Euro: cotización de apertura hoy 16 de enero en Chile

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy

Dólar: cotización de apertura hoy 16 de enero en Chile

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy