Euro: cotización de apertura hoy 16 de enero en Brasil

El euro se cotiza al inicio del día a 6,22 reales brasileños en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,88% con respecto al valor de la sesión previa, cuando marcó 6,28 brasileños, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca un descenso 0,22%; pero en términos interanuales mantiene aún una subida del 1,05%.

Respecto a días anteriores, cambia el sentido del dato previo, donde se saldó con un incremento del 0,25%, mostrando una falta de estabilidad en el resultado. La cifra de la volatilidad es de 7,72%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (14,07%), lo que indica que su cotización está presentando menos cambios de lo que indica la tendencia general en este momento.