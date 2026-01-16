Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 16 de enero en Panamá

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 1 balboa en promedio, lo que implicó un cambio del 2,2% con respecto al dato de la jornada anterior, cuando finalizó con 0,98 balboa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota cambios ligeros; por el contrario en el último año aún acumula un incremento del 2,25%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días previos, puso punto final a dos jornadas de tendencia plana. La volatilidad de esta semana es superior a los números logrados para el último año (16,67%), de manera que está pasando por una fase de inestabilidad.

