Dólar: cotización de cierre hoy 16 de enero en Guatemala

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,66 quetzales en promedio, de manera que implicó un cambio del 2,24% comparado con la cotización de la jornada anterior, cuando cerró con 7,50 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una disminución 0,03%; por el contrario desde hace un año aún acumula un ascenso del 1,68%.

Con respecto a fechas pasadas, puso punto final a dos sesiones de racha negativa. La cifra de la volatilidad fue de 24,11%, que es una cifra visiblemente superior al dato de volatilidad anual (17%), por lo tanto está pasando por una fase de inestabilidad.