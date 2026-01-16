Dólar: cotización de apertura hoy 16 de enero en Chile

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se cotiza al comienzo de sesión a 883,45 pesos chilenos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,05% frente a la cotización de la jornada previa, cuando marcó 883 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense registra una bajada 1,11%, por lo que desde hace un año aún mantiene una bajada del 6,31%.

En relación a los cambios de este día con respecto a fechas anteriores, encadena dos sesiones seguidas en cifras positivas. La volatilidad referente a estos siete días es inferior a los datos conseguidos para el último año (10,05%), presentándose como un valor con menos cambios de lo que indica la tendencia general en fechas recientes.