Noticias

Cuba: cotización de cierre del euro hoy 16 de enero de EUR a CUP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Cuba: cotización de cierre del
Cuba: cotización de cierre del euro hoy 16 de enero de EUR a CUP

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 27,84 pesos cubanos al cambio oficial, de manera que implicó un cambio del 0,3% frente al dato de la jornada anterior, cuando cerró con 27,92 pesos oficiales, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro acumula una bajada 0,29% aunque, por el contrario, en el último año mantiene aún un ascenso del 2,72%.

Respecto de días anteriores, dio la vuelta al resultado de la jornada previa donde experimentó un incremento del 0,29%, mostrando una falta de continuidad en el resultado. La volatilidad referente a estos siete días fue de 3,99%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (7,77%), lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en fechas recientes.

Temas Relacionados

EuroPeso cubanoTipo de cambioCubaNoticias

Últimas Noticias

Ranking de Netflix en Chile: estas son las series más vistas del momento

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Ranking de Netflix en Chile:

Valor de cierre del dólar en Cuba este 16 de enero de USD a CUP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Dólar: cotización de cierre hoy 16 de enero en Panamá

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy

Valor de cierre del euro en Panamá este 16 de enero de EUR a PAB

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Netflix Ecuador: Estas son las mejores series para ver hoy

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Netflix Ecuador: Estas son las