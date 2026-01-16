Cuba: cotización de cierre del euro hoy 16 de enero de EUR a CUP

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 27,84 pesos cubanos al cambio oficial, de manera que implicó un cambio del 0,3% frente al dato de la jornada anterior, cuando cerró con 27,92 pesos oficiales, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro acumula una bajada 0,29% aunque, por el contrario, en el último año mantiene aún un ascenso del 2,72%.

Respecto de días anteriores, dio la vuelta al resultado de la jornada previa donde experimentó un incremento del 0,29%, mostrando una falta de continuidad en el resultado. La volatilidad referente a estos siete días fue de 3,99%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (7,77%), lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en fechas recientes.