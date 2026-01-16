Noticias

Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 16 de enero de USD a CAD

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Canadá: cotización de cierre del
Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 16 de enero de USD a CAD

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 1,39 dólares canadienses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,15% con respecto a los 1,39 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,02%; por el contrario en términos interanuales acumula aún un descenso del 2,87%.

Respecto de días pasados, encadenó dos jornadas sucesivas en cifras positivas. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 2,03%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (5%), de forma que su cotización está presentando menos variaciones de lo normal últimamente.

Temas Relacionados

CanadáDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Prime Video Estados Unidos: Estas son las mejores series para ver hoy

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Prime Video Estados Unidos: Estas

Las series más vistas en Netflix Estados Unidos para pasar horas frente a la pantalla

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Las series más vistas en

Qué serie o película ver esta noche en Hulu Estados Unidos

Desde thrillers hasta comedia, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Qué serie o película ver

Ranking de Paramount+ en Estados Unidos: estas son las series más vistas del momento

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Ranking de Paramount+ en Estados

Dólar: cotización de cierre hoy 16 de enero en Guatemala

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy