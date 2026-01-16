Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 16 de enero de USD a CAD

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 1,39 dólares canadienses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,15% con respecto a los 1,39 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,02%; por el contrario en términos interanuales acumula aún un descenso del 2,87%.

Respecto de días pasados, encadenó dos jornadas sucesivas en cifras positivas. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 2,03%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (5%), de forma que su cotización está presentando menos variaciones de lo normal últimamente.