Valor de cierre del euro en Chile este 15 de enero de EUR a CLP

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 1.024,74 pesos chilenos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,16% si se compara con el dato de la sesión previa, cuando se situó en 1.026,38 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro registra una disminución 1,43% aunque, por el contrario, en términos interanuales acumula aún un incremento del 2,09%.

En relación a los cambios de este día con respecto a jornadas pasadas, sumó dos fechas sucesivas en dígitos negativos. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue de 5,46%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (10,02%), de manera que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en este contexto.