Noticias

Valor de cierre del euro en Chile este 15 de enero de EUR a CLP

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Valor de cierre del euro
Valor de cierre del euro en Chile este 15 de enero de EUR a CLP

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 1.024,74 pesos chilenos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,16% si se compara con el dato de la sesión previa, cuando se situó en 1.026,38 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro registra una disminución 1,43% aunque, por el contrario, en términos interanuales acumula aún un incremento del 2,09%.

En relación a los cambios de este día con respecto a jornadas pasadas, sumó dos fechas sucesivas en dígitos negativos. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue de 5,46%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (10,02%), de manera que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en este contexto.

Temas Relacionados

EuroPeso chilenoTipo de cambioChileNoticias

Últimas Noticias

Santoral: qué santos se celebran este 16 de enero

Consulta la lista de los santos y mártires para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Santoral: qué santos se celebran

La canción más escuchada en Spotify Chile este día

Estos son los éxitos en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público chileno

La canción más escuchada en

Dólar: cotización de cierre hoy 15 de enero en Brasil

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy

Valor de cierre del euro en Brasil este 15 de enero de EUR a BRL

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Chile: cotización de cierre del dólar hoy 15 de enero de USD a CLP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Chile: cotización de cierre del