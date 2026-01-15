Valor de cierre del euro en Brasil este 15 de enero de EUR a BRL

En la última jornada el euro se negoció al cierre a 6,23 reales brasileños en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,32% con respecto a los 6,25 brasileños de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro marca un descenso 0,75%; por contra desde hace un año acumula aún un incremento del 0,43%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de días pasados, encadenó dos jornadas seguidas en caída. La cifra de la volatilidad fue de 4,53%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (14,07%), de modo que su cotización está presentando menos variaciones de lo esperado recientemente.