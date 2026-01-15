Noticias

Valor de cierre del euro en Brasil este 15 de enero de EUR a BRL

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro
Valor de cierre del euro en Brasil este 15 de enero de EUR a BRL

En la última jornada el euro se negoció al cierre a 6,23 reales brasileños en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,32% con respecto a los 6,25 brasileños de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro marca un descenso 0,75%; por contra desde hace un año acumula aún un incremento del 0,43%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de días pasados, encadenó dos jornadas seguidas en caída. La cifra de la volatilidad fue de 4,53%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (14,07%), de modo que su cotización está presentando menos variaciones de lo esperado recientemente.

