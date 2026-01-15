Valor de cierre del dólar en Uruguay este 15 de enero de USD a UYU

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 38,69 pesos uruguayos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,93% si se compara con la cifra de la sesión previa, cuando se situó en 38,33 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un ascenso 0,62%; sin embargo en el último año aún conserva una disminución del 6,94%.

En relación a los cambios de este día respecto de jornadas pasadas, giró las tornas respecto del de la jornada previa, en el que se anotó un descenso del 0,06%, demostrando que por ahora no es posible determinar una tendencia. La volatilidad de esta semana presentó un comportamiento superior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, lo que indica que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.