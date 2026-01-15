Valor de cierre del dólar en Canadá este 15 de enero de USD a CAD

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 1,39 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un ascenso del 0,12% si se compara con el valor de la jornada anterior, cuando finalizó con 1,39 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una disminución 0,11% y en términos interanuales aún mantiene una disminución del 2,99%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a fechas previas, invirtió el resultado de la sesión previa, donde acabó con una bajada del 0,08%, demostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue claramente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estas fechas.