Valor de apertura del euro en República Dominicana este 15 de enero de EUR a DOP

El euro se negocia al arranque de sesiones a 73,98 pesos dominicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,23% frente a los 73,82 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro acumula una subida 0,1% y en términos interanuales mantiene aún un incremento del 7,65%.

En relación a días previos, encadena tres fechas sucesivas en dígitos positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es de 6,37%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (12,36%), lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.