Valor de apertura del euro en Bolivia este 15 de enero de EUR a BOB

El euro se paga en la sesión de hoy a 7,98 bolivianos en promedio, de manera que supuso un cambio del 1,72% con respecto a los 7,85 bolivianos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el euro marca un incremento 1,19%, de modo que en términos interanuales mantiene aún una subida del 8,84%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas pasadas, gira las tornas respecto del de la sesión previa, cuando se anotó una disminución del 0,54%, demostrando que es incapaz de consolidar una tendencia estable. En los pasados siete días la volatilidad es de 17,42%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (15,26%), lo que indica que está pasando por una fase de inestabilidad.