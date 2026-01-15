Valor de apertura del dólar en República Dominicana este 15 de enero de USD a DOP

El dólar estadounidense se cotiza al comienzo de sesión a 63,59 pesos dominicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,3% frente a los 63,40 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un incremento 0,3%, por lo que en términos interanuales aún mantiene una subida del 0,94%.

Comparando este dato con el de fechas pasadas, encadena dos sesiones sucesivas en valores positivos. La cifra de la volatilidad es claramente inferior a los números conseguidos para el último año (10,8%), así que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo esperado.