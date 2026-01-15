Noticias

Valor de apertura del dólar en República Dominicana este 15 de enero de USD a DOP

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Valor de apertura del dólar
Valor de apertura del dólar en República Dominicana este 15 de enero de USD a DOP

El dólar estadounidense se cotiza al comienzo de sesión a 63,59 pesos dominicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,3% frente a los 63,40 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un incremento 0,3%, por lo que en términos interanuales aún mantiene una subida del 0,94%.

Comparando este dato con el de fechas pasadas, encadena dos sesiones sucesivas en valores positivos. La cifra de la volatilidad es claramente inferior a los números conseguidos para el último año (10,8%), así que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo esperado.

Temas Relacionados

DólarPeso dominicanoTipo de cambioRepública DominicanaNoticias

Últimas Noticias

Valor de apertura del dólar en Bolivia este 15 de enero de USD a BOB

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar

Valor de apertura del euro en Bolivia este 15 de enero de EUR a BOB

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro

Conoce el clima de este día en Heredia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Conoce el clima de este

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Cartago

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Alajuela este 15 de enero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Reporte meteorológico: las temperaturas que