Valor de apertura del dólar en Bolivia este 15 de enero de USD a BOB

El dólar estadounidense se negocia al inicio del día a 6,86 bolivianos en promedio, de modo que supuso un cambio del 1,79% con respecto a los 6,74 bolivianos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense registra un ascenso 1,39%, de manera que en el último año aún acumula una subida del 2,05%.

Si comparamos la cifra con días pasados, gira las tornas respecto del de la sesión previa, cuando se anotó un descenso del 0,16%, demostrando que en este contexto no es posible establecer una tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es superior a la cifra lograda para el último año (13,8%), presentándose como un activo con mayores cambios de lo que indica la tendencia general.