Uruguay: cotización de cierre del euro hoy 15 de enero de EUR a UYU

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 44,93 pesos uruguayos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,67% si se compara con la cifra de la sesión previa, cuando acabó con 44,63 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro acumula un incremento 0,23%; por contra en el último año mantiene aún una bajada del 0,94%.

Con respecto a jornadas previas, invirtió el valor de la jornada anterior, donde se saldó con un descenso del 0,44%, mostrando una falta de continuidad en el resultado. En los pasados siete días la volatilidad fue de 12,79%, que es una cifra ligeramente inferior al dato de volatilidad anual (13,34%), por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.