La canción más escuchada en Spotify Chile este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. SENDA BELLAKONA

SINAKA

«SENDA BELLAKONA», interpretado por SINAKA, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 281.740 reproducciones.

2. Who

Jimin

Tras acumular 213.682 reproducciones, «Who» de Jimin se mantiene en segundo lugar.

3. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

«BAILE INoLVIDABLE» de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 177.404 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

El exitazo de El Bogueto sigue abriéndose camino en las listas. Con 166.139 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición cuarta.

5. Cuando No Era Cantante

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante» de El Bogueto sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 5, ya que ha conseguido un total de 165.407 reproducciones.

6. VeLDÁ (w Omar Courtz, Dei V)

Bad Bunny

«VeLDÁ (w Omar Courtz, Dei V)» de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 161.375 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la sexta posición.

7. EoO

Bad Bunny

«EoO» de Bad Bunny pierde fuerza. Hoy solo cosecha 155.646 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el séptimo puesto, lo que apunta a que va de salida.

8. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

«VOY A LLeVARTE PA PR» de Bad Bunny se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 153.508 reproducciones.

9. Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)

Germanini

«Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)» de Germanini es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 152.806 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» se ubica en la décima posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 141.300, lo que marca un hito en la carrera musical de Beéle.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Chile es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.