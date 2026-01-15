Noticias

Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 15 de enero de EUR a GTQ

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 15 de enero de EUR a GTQ

El euro se pagó al cierre a 8,90 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 1,93% si se compara con los 8,73 quetzales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro registra un incremento 1,81%, por ello en términos interanuales aún conserva una subida del 8,36%.

Si comparamos el dato con días previos, cambió el sentido del resultado previo, en el que se saldó con un descenso del 0,39%, mostrándose incapaz de establecer una tendencia clara. La volatilidad de esta semana fue de 23,02%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (17,93%), de forma que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.

