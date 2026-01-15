Noticias

Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 15 de enero de USD a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 15 de enero de USD a GTQ

En la última jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 7,67 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,24% si se compara con los 7,50 quetzales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un ascenso 2,25%, por lo que en términos interanuales aún mantiene una subida del 1,84%.

Comparando este dato con el de días anteriores, giró las tornas respecto del de la sesión previa, donde se anotó un descenso del 0,01%, sin ser capaz de fijar una clara tendencia. La volatilidad de esta semana presentó un comportamiento claramente superior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, de manera que está presentando un comportamiento más inestable.

