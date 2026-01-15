Euro: cotización de cierre hoy 15 de enero en Canadá

El euro se negoció al cierre a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,24% frente a los 1,62 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el euro acumula una disminución 0,42%; aunque en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 3,23%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a jornadas anteriores, encadenó cuatro sesiones consecutivas de números negativos. La volatilidad de esta semana fue de 2,02%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (5,87%), por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal últimamente.