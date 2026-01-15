Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 15 de enero en Canadá

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Euro: cotización de cierre hoy
Euro: cotización de cierre hoy 15 de enero en Canadá

El euro se negoció al cierre a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,24% frente a los 1,62 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el euro acumula una disminución 0,42%; aunque en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 3,23%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a jornadas anteriores, encadenó cuatro sesiones consecutivas de números negativos. La volatilidad de esta semana fue de 2,02%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (5,87%), por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal últimamente.

Temas Relacionados

CanadáEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Valor de cierre del dólar en Canadá este 15 de enero de USD a CAD

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 15 de enero de USD a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guatemala: cotización de cierre del

Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 15 de enero de EUR a GTQ

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guatemala: cotización de cierre del

El estado del tiempo en Chiclayo del viernes 16 de enero

Chiclayo se encuentra a unos 770 km al norte de Lima, cerca del océano Pacífico, a una altitud de aproximadamente 27 metros sobre el nivel del mar

El estado del tiempo en

Dólar: cotización de cierre hoy 15 de enero en Panamá

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy