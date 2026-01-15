Euro: cotización de apertura hoy 15 de enero en Canadá

El euro se paga en la sesión de hoy a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,18% comparado con la cotización de la sesión previa, cuando cotizó a 1,62 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro registra un descenso 0,36%; sin embargo desde hace un año aún mantiene un ascenso del 3,29%.

Si comparamos la cifra con días pasados, encadena cuatro jornadas sucesivas de números negativos. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que es de 1,81%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (5,87%), mostrándose como un valor con menos variaciones de lo habitual en este momento.