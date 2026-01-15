Estas son las películas que están de moda en Prime Video España este día

Los usuarios de Prime Video tienen acceso a más de cuatro mil títulos producidos por Amazon. (Infobae)

Prime Video dio a conocer su lista con las películas más reproducidas del momento en España confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes que te dará mucho que pensar.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye las producciones que van ganando terreno.

Top de películas más reproducidas en Prime Video en España

1. Almas Marcadas (Marked Men: Rule Shaw)

Shaw Landon (Sydney Taylor) se enamoró de Rule Archer (Chase Stokes) desde el momento en el que lo conoció. A lo largo de los años, por ser amiga de su hermano, Shaw se volvió parte de la familia, pero nunca logró que Rule la viera de otra forma. Hasta que, en una noche de fiesta y travesuras, surge un posible romance entre ellos y ahora deberán figurar cómo hacer funcionales sus diferencias.

2. The Tank

En 1978, Oregón, Ben y Jules heredan una propiedad costera abandonada de la difunta madre de Ben, quien nunca lo mencionó. La casa intacta se ha mantenido en secreto durante 40 años y cuenta con una hermosa cala y playa privadas. Jules busca respuestas mientras Ben, sin darse cuenta, despierta a una criatura ferozmente protectora.

3. Trap House

4. Fritos a balazos (Guns Up)

Cuando un trabajo sale terriblemente mal, un ex policía y hombre de familia que trabaja como secuaz de la mafia tiene una noche para sacar a su familia de la ciudad.

5. En tierra de santos y pecadores (In the Land of Saints and Sinners)

En un remoto pueblo irlandés, Finbar (Liam Neeson), un asesino ya retirado que lucha por su redención, se ve envuelto en un peligroso juego con un trío de terroristas vengativos. En la tierra de santos y pecadores, hay pecados que no pueden ser enterrados.

6. Sigue mi voz

Tras una crisis de salud que la mantiene en casa 76 días seguidos, Klara no hace otra cosa que escuchar su programa de radio favorito, "Sigue Mi Voz". Pero un día se pregunta: ¿es posible enamorarse de alguien a quien ha oído en la radio, pero nunca ha conocido? ¿Puede realmente sentir algo por Kang, el presentador del programa de radio, superará sus miedos y saldrá de nuevo al mundo?

7. Dímelo bajito

Kamila lo tiene todo controlado: estudios, vida social, su imagen.. Todo excepto el inesperado regreso de sus vecinos, los enigmáticos hermanos Di Bianco, tras 7 años de ausencia. Thiago le robó su primer beso y Taylor fue su mejor amigo, pero ahora la vuelta de ambos pondrá el mundo de Kami del revés. ¿Podrán superar los tres el pasado que les une? ¿O explotará todo en mil pedazos una vez más?

8. La sospecha de Sofía

Cuando Daniel recibe una enigmática invitación para conocer a su madre biológica en el Berlín del Este, se convierte en la pieza esencial de un plan secreto de la KGB y su hermano gemelo, Klaus, le roba su identidad. Su esposa, Sofía, empieza a sospechar que la persona que clama ser Daniel no lo es en realidad.

9. Instinto maternal

Alice y Céline son dos amigas que tienen una relación especial. Viven con sus familias en los suburbios bruselenses de los 60, en dos idénticas casas adosadas de clase media. Han transmitido su vínculo a sus hijos de ocho años, Théo y Maxime, que han crecido juntos y son como hermanos. Sus maridos también comparten una complicidad similar y las dos familias prácticamente viven como si fueran una sola. Pero un día, llega la tragedia cuando Maxime muere en un accidente que Alice presencia pero no puede evitar. Céline acusa a Alice de no ser capaz de salvar a su hijo y su actitud cambia por completo. Su relación, antes tan perfecta, comienza a desmoronarse y Alice tiene miedo de que su amiga trate de vengarse.

10. The Quiet Girl

La Irlanda rural, 1981. Cáit es una reservada niña de nueve años que está desatendida por parte de su pobre, disfuncional y demasiado numerosa familia. Se enfrenta en silencio con dificultades en la escuela y en casa y ha aprendido a pasar desapercibida para cuantos la rodean. Cuando llega el verano y se acerca la fecha del parto de su madre, Cáit es enviada a vivir con unos parientes lejanos. Sin saber cuándo volverá a casa, se queda en el hogar de unos desconocidos sin más pertenencias que la ropa que lleva puesta. Poco a poco y gracias a los cuidados de la familia Kinsella, Cáit realiza notables progresos y descubre una nueva forma de vivir. Pero en esta casa donde reina el afecto y no parece haber secretos, ella descubre una dolorosa verdad.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios sin costo y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.