Tipo de cambio en Chile HOY jueves 15 de enero del 2026: así se cotiza el dólar al inicio de la jornada

Consulta cuál es el valor del dólar en Chile este jueves 15 de enero de 2026. (EFE)

Tras la apertura el dólar estadounidense se negocia en la sesión de hoy a 881,20 pesos chilenos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,03% si se compara con los 881,50 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un descenso 1,86%, de modo que en el último año acumula aún una bajada del 6,59%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas anteriores, encadena dos sesiones consecutivas en rojo. En los pasados siete días la volatilidad es de 7,64%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (10,06%), de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.

Las razones de este comportamiento obedecen a factores ajenos a la economía chilena. Según explicó la plataforma inversionista XTB, en particular, han incidido las señales mixtas sobre la inflación en Estados Unidos, las cifras sólidas de ventas minoristas en ese país y las expectativas en torno a la política monetaria de la Reserva Federal de la nación norteamericana.

Qué le depara a Chile este 2026

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El Banco Central de Chile proyecta para 2026 una convergencia de la inflación hacia la meta del 3% durante el primer trimestre, según el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre de 2025. La estimación se apoya en un comportamiento más favorable de los costos y una menor presión de riesgos inflacionarios.

En cuanto al crecimiento económico, se prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) aumente entre 2% y 3% en 2026. Esta proyección responde a una actividad económica alineada con las expectativas y una inversión en maquinaria y equipos que supera lo anticipado.

El impulso externo ha sido mayor al esperado, con una economía mundial resiliente y condiciones financieras mejoradas para Chile. El aumento del precio del cobre también ha fortalecido los términos de intercambio del país.

Por el lado de la demanda doméstica, la economía chilena muestra señales de dinamismo, especialmente en lo relacionado con la inversión, que mantiene un desempeño excepcional. El informe detalla que la formación bruta de capital fijo crecería un 7,0% en 2025 y un 4,9% en 2026, superando estimaciones previas y concentrándose especialmente en proyectos mineros y energéticos.

El Banco Central destaca que, pese a las mejores perspectivas, persisten riesgos globales que podrían afectar la economía local. La política monetaria se ajustará en función de la evolución del escenario macroeconómico y su impacto en la convergencia de la inflación a la meta establecida.

El recorrido del peso chileno

Conoce el tipo de cambio hoy en la nación chilena. (Reuters/Rodrigo Garrido)

El peso chileno es la moneda de curso legal del país desde 1975, retoma el uso del signo de peso ($) y se encuentra regulado por el Banco Central de Chile, que controla la cantidad de dinero creado.

La divisa se estableció en 1817 tras las independencia del país, pero fue hasta 1851 que se instauró el sistema decimal en el peso chileno, que ahora está constituido en 100 centavos. Conforme ha pasado el tiempo, la moneda ha ido cambiando, pero actualmente se contabiliza en pesos enteros.

A la fecha se pueden encontrar monedas de 5, 10, 50, 100 y 500 pesos, ésta última fue la primera moneda bimetálica producida en el país. En 2009 se intentó hacer monedas de 20 y 200 pesos, pero el proyecto fue repudiado por el Congreso. En tanto, en 2017 se aprobó que se dejaran de emitir las monedas de 1 y 5 pesos.

Asimismo, en octubre de 2018 el Banco Central Chileno anunció que iniciaría el retiro de circulación de las monedas de 100 pesos creadas entre 1981 y el 2000, ello a fin de disminuir su convivencia con las monedas actuales, aunque aún son vigentes.

En cuanto a materia económica, Chile tuvo una fuerte respuesta fiscal en el 2021, lo que le permitió crecer hasta 11.7%, siendo una de las recuperaciones más rápidas en el mundo tras la pandemia de coronavirus. Esta situación se explica por el consumo impulsado por el retiro de fondo de pensiones y apoyos fiscales directos.

Pese a ello, la recuperación en el mercado laboral ha sido más lenta y la inflación también ha afectado a Chile alimentada por fuertes presiones en la demanda, aumentos en los precios de las materias primas, interrupciones en los suministros y la depreciación del peso, lo que finalmente llevó a tener la deuda pública más alta en tres décadas (37%).