Dólar: cotización de apertura hoy 15 de enero en Canadá

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de apertura hoy 15 de enero en Canadá

El dólar estadounidense se paga en el día de hoy a 1,39 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un ascenso del 0,21% si se compara con los 1,39 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense anota una bajada 0,03%, de manera que en términos interanuales aún mantiene un descenso del 2,91%.

Si comparamos el dato con días anteriores, invierte la cotización de la sesión previa, en el que se saldó con una disminución del 0,08%, mostrando una falta de continuidad en los resultados. La volatilidad referente a estos siete días es de 3,06%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (5,01%), mostrándose como un valor con menos variaciones de lo previsible en este contexto.

