Chile: cotización de cierre del dólar hoy 15 de enero de USD a CLP

En la última jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 882,27 pesos chilenos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,09% con respecto al valor de la jornada previa, que fue de 881,50 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una disminución 1,74%, por ello desde hace un año aún conserva un descenso del 6,48%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas pasadas, invirtió la cotización de la sesión previa, donde se saldó con una bajada del 0,33%, mostrando una ausencia de estabilidad en el resultado. La volatilidad referente a estos siete días es inferior a los números logrados para el último año (10,06%), por lo que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo habitual.