Bolivia: cotización de cierre del dólar hoy 15 de enero de USD a BOB

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 6,85 bolivianos en promedio, de modo que implicó un cambio del 1,64% comparado con los 6,74 bolivianos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registra una subida 1,24% y en términos interanuales acumula aún un ascenso del 1,9%.

Comparando este dato con el de días previos, cambió el sentido del dato anterior, donde se anotó una bajada del 0,16%, mostrando que es incapaz de asentar una tendencia definida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 16,77%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (13,78%), de forma que el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.