Valor de cierre del dólar en Panamá este 14 de enero de USD a PAB

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 1 balboa en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,09% si se compara con el dato de la jornada previa, que fue de 0,98 balboa, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense marca un incremento 2,15%, por lo que desde hace un año aún mantiene un ascenso del 2,34%.

Respecto de días anteriores, sumó dos jornadas seguidas de subida. La cifra de la volatilidad fue manifiestamente superior a la acumulada en el último año, por lo tanto presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.