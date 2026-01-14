Noticias

Valor de apertura del euro en Uruguay este 14 de enero de EUR a UYU

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro en Uruguay este 14 de enero de EUR a UYU

Tras la apertura bursátil el euro se cotiza al inicio de operaciones a 45,14 pesos uruguayos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,56% frente al valor de la sesión previa, cuando marcó 44,89 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro anota un ascenso 0,54% y en el último año aún acumula una subida del 0,44%.

Con respecto a fechas pasadas, suma dos sesiones consecutivas de subida. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que es inferior a los números logrados para el último año (13,35%), por lo que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo previsible.

