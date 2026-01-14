Valor de apertura del euro en Guatemala este 14 de enero de EUR a GTQ

Tras la apertura bursátil el euro se paga en el comienzo del día de hoy a 8,93 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,01% comparado con los 8,75 quetzales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el euro registra un ascenso 2%, por ello desde hace un año acumula aún un incremento del 9,77%.

Respecto a días anteriores, suma dos fechas seguidas en dígitos positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es superior a los datos logrados para el último año (17,96%), así que está presentando un comportamiento más inestable.