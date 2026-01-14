Noticias

Valor de apertura del euro en Brasil este 14 de enero de EUR a BRL

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro
Valor de apertura del euro en Brasil este 14 de enero de EUR a BRL

El euro se paga al inicio a 6,27 reales brasileños en promedio, lo que implicó un cambio del 0,08% frente a la cotización de la jornada anterior, cuando marcó 6,26 brasileños, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro anota una bajada 0,23%; por contra desde hace un año acumula aún un ascenso del 1,09%.

En relación a días pasados, acumula tres fechas seguidas en positivo. La volatilidad de esta semana es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos cambios de lo que indica la tendencia general en estos días.

