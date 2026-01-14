Valor de apertura del euro en Brasil este 14 de enero de EUR a BRL

El euro se paga al inicio a 6,27 reales brasileños en promedio, lo que implicó un cambio del 0,08% frente a la cotización de la jornada anterior, cuando marcó 6,26 brasileños, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro anota una bajada 0,23%; por contra desde hace un año acumula aún un ascenso del 1,09%.

En relación a días pasados, acumula tres fechas seguidas en positivo. La volatilidad de esta semana es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos cambios de lo que indica la tendencia general en estos días.