Guatemala: cotización de apertura del dólar hoy 14 de enero de USD a GTQ

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guatemala: cotización de apertura del dólar hoy 14 de enero de USD a GTQ

El dólar estadounidense se cotiza en el comienzo del día de hoy a 7,66 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 2,13% con respecto al valor de la jornada previa, que fue de 7,50 quetzales, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota un incremento 2,2%, por ello en el último año aún conserva un ascenso del 1,69%.

Con respecto a días previos, suma dos sesiones consecutivas de números positivos. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es manifiestamente superior a los datos logrados para el último año (17,04%), de manera que el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.

