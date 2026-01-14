Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 14 de enero en Panamá

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy 14 de enero en Panamá

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 1,16 balboas en promedio, de modo que implicó un cambio del 1,87% si se compara con la cotización de la jornada previa, cuando acabó con 1,14 balboas, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro registra una subida 2%, por ello desde hace un año aún acumula un incremento del 5,31%.

Si comparamos la cifra con días pasados, encadenó dos sesiones seguidas en positivo. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue de 21,94%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (17,85%), lo que manifiesta que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

