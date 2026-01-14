Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 14 de enero en Cuba

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy 14 de enero en Cuba

En la pasada jornada el euro cotizó al cierre a 27,94 pesos cubanos al cambio oficial, lo que implicó un cambio del 0,22% frente a los 28 pesos oficiales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro marca una disminución 0,08%; pese a ello en términos interanuales aún mantiene un incremento del 3,1%.

Si comparamos el dato con jornadas pasadas, invirtió el valor de la jornada previa, en el que se saldó con un ascenso del 0,11%, mostrando que en este contexto no es posible establecer una tendencia. En los pasados siete días la volatilidad fue visiblemente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo esperado.

