Euro: cotización de apertura hoy 14 de enero en Chile

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

El euro se cotiza en el comienzo del día de hoy a 1.031,37 pesos chilenos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,09% si se compara con los 1.032,35 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro acumula una bajada 1,48% aunque, por el contrario, desde hace un año aún acumula una subida del 2,5%.

Con respecto a fechas previas, invierte el resultado de la jornada anterior, en el que cerró con un incremento del 0,78%, demostrando que en este contexto no es posible establecer una tendencia. La volatilidad referente a estos siete días es manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos alteraciones de lo normal en estas fechas.

