Euro: cotización de apertura hoy 14 de enero en Chile

El euro se cotiza en el comienzo del día de hoy a 1.031,37 pesos chilenos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,09% si se compara con los 1.032,35 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro acumula una bajada 1,48% aunque, por el contrario, desde hace un año aún acumula una subida del 2,5%.

Con respecto a fechas previas, invierte el resultado de la jornada anterior, en el que cerró con un incremento del 0,78%, demostrando que en este contexto no es posible establecer una tendencia. La volatilidad referente a estos siete días es manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos alteraciones de lo normal en estas fechas.