Dólar: cotización de apertura hoy 14 de enero en Uruguay

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy 14 de enero en Uruguay

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se cotiza en el comienzo del día de hoy a 38,72 pesos uruguayos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,64% si se compara con los 38,47 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,7%; pero en el último año aún mantiene una bajada del 6,99%.

En relación a días anteriores, suma dos jornadas sucesivas en dígitos positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es sutilmente superior a los números conseguidos para el último año (11,56%), así que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

