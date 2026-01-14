Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 14 de enero en Brasil

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy 14 de enero en Brasil

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se paga al inicio a 5,38 reales brasileños en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,11% con respecto al dato de la sesión previa, cuando cotizó a 5,37 brasileños, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense marca un descenso 0,12%, de manera que en el último año todavía mantiene una disminución del 6,29%.

Si confrontamos la cifra con fechas pasadas, da la vuelta al dato de la jornada previa en el que experimentó una bajada del 0,08%, mostrando una ausencia de continuidad en los resultados. La volatilidad referente a estos siete días es notoriamente inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos variaciones de lo que indica la tendencia general últimamente.

