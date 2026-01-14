Noticias

Clima en San Francisco de Macoris: el estado del tiempo para este 14 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, esta es la previsión meteorológica para las próximas horas de este miércoles en San Francisco de Macoris, República Dominicana.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 28 grados, la probabilidad de lluvia será del 0%, con una nubosidad del 3%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 28 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que lleguen a un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 17 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 1%, con una nubosidad del 57%, mientras que las ráfagas de viento serán de 24 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en San Francisco de Macoris (Imagen ilustrativa Infobae)

San Francisco de Macorís es una ciudad de República Dominicana, capital de la provincia de Duarte, ubicada en la parte oriental del Valle del Cibao entre las Cordilleras Oriental y Septentrional, al norte del país centroamericano.

En la ciudad de San Francisco de Macorís, como en la mayoría del país dominicano, el clima preponderante es tropical.

Lo meses más cálidos de la ciudad son entre junio y agosto, mientras que en los más frescos van de diciembre y hasta febrero.

La lluvia es constante en San Francisco de Macorís, siendo de mayo a octubre los meses con más precipitaciones en el año.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser un país del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias empieza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

Temas Relacionados

ClimaSan Francisco de MacorisRepública DominicanaNoticias

Últimas Noticias

Temperaturas en Santo Domingo: prepárate antes de salir de casa

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Temperaturas en Santo Domingo: prepárate

Pronóstico del clima en Puerto Plata para antes de salir de casa este 14 de enero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Puerto

Previsión del clima en La Habana para antes de salir de casa este 14 de enero

La temperatura mínima que se ha registrado en Cuba fue la del 11 de abril de 2020, cuando el termómetro bajó hasta los 0.6 grados en Baiona

Previsión del clima en La

Clima en Santiago de los Caballeros: el pronóstico para este 14 de enero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Santiago de los

Clima hoy en República Dominicana: temperaturas para La Romana este 14 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en República Dominicana: