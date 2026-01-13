Valor de cierre del euro en Chile este 13 de enero de EUR a CLP

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 1.030,42 pesos chilenos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,08% con respecto a los 1.031,20 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro anota una disminución 1,53%; por contra en términos interanuales acumula aún una subida del 1,8%.

Si comparamos la cifra con días anteriores, sumó cuatro jornadas consecutivas en números rojos. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que presentó un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estos días.