Noticias

Valor de cierre del euro en Brasil este 13 de enero de EUR a BRL

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Valor de cierre del euro
Valor de cierre del euro en Brasil este 13 de enero de EUR a BRL

El euro se negoció al cierre a 6,27 reales brasileños en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,31% con respecto a los 6,25 brasileños de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra una disminución 0,09%; por el contrario desde hace un año aún acumula un ascenso del 0,03%.

En relación a las variaciones de este día respecto de fechas anteriores, acumuló dos sesiones consecutivas de números positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 6,91%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (14,09%), lo que indica que su cotización está presentando menos alteraciones de lo que indica la tendencia general en estos días.

Temas Relacionados

BrasilEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Qué santo se celebra el 14 de enero; así fue su vida

Consulta el listado del santoral para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Qué santo se celebra el

Brasil: cotización de cierre del dólar hoy 13 de enero de USD a BRL

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Brasil: cotización de cierre del

Euro: cotización de cierre hoy 13 de enero en Uruguay

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Dólar: cotización de cierre hoy 13 de enero en Chile

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy

Uruguay: cotización de cierre del dólar hoy 13 de enero de USD a UYU

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Uruguay: cotización de cierre del