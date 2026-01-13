Valor de cierre del euro en Brasil este 13 de enero de EUR a BRL

El euro se negoció al cierre a 6,27 reales brasileños en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,31% con respecto a los 6,25 brasileños de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra una disminución 0,09%; por el contrario desde hace un año aún acumula un ascenso del 0,03%.

En relación a las variaciones de este día respecto de fechas anteriores, acumuló dos sesiones consecutivas de números positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 6,91%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (14,09%), lo que indica que su cotización está presentando menos alteraciones de lo que indica la tendencia general en estos días.