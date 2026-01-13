Valor de apertura del euro en Panamá este 13 de enero de EUR a PAB

El euro se cotiza al inicio del día a 1,17 balboas en promedio, de manera que supuso un cambio del 2,41% frente a los 1,14 balboas de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra una subida 1,95%, por ello en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 5,03%.

Respecto a días pasados, invierte el resultado de la jornada anterior, donde obtuvo una disminución del 1,93%, demostrando que no es capaz de establecer una clara tendencia. La volatilidad referente a estos siete días es claramente superior a la acumulada en el último año, lo que indica que está presentando un comportamiento más inestable.