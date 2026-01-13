Noticias

Valor de apertura del dólar en Panamá este 13 de enero de USD a PAB

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar
Valor de apertura del dólar en Panamá este 13 de enero de USD a PAB

El dólar estadounidense se cotiza al inicio de operaciones a 1 balboa en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,11% comparado con el valor de la sesión previa de 0,98 balboa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense registra un incremento 2,11%, por ello desde hace un año aún mantiene un ascenso del 2,02%.

Si comparamos el dato con días previos, existen fluctuaciones notables en su cotización según los datos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es de 22,92%, que es una cifra visiblemente superior al dato de volatilidad anual (16,71%), por lo tanto está pasando por una fase de inestabilidad.

