Valor de apertura del dólar en Canadá este 13 de enero de USD a CAD

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar
El dólar estadounidense se paga al inicio del día a 1,39 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,01% comparado con la cifra de la sesión previa, cuando se situó en 1,39 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense registra un incremento 0,12%; sin embargo desde hace un año todavía mantiene un descenso del 2,88%.

Analizando este dato con el de jornadas pasadas, encadena tres sesiones sucesivas en dígitos negativos. La cifra de la volatilidad es claramente inferior a los datos conseguidos para el último año (5,01%), así que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado últimamente.

