Uruguay: cotización de cierre del dólar hoy 13 de enero de USD a UYU

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 38,72 pesos uruguayos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,71% comparado con los 38,45 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un incremento 0,91%; sin embargo en el último año acumula aún una disminución del 6,95%.

Comparando este dato con el de jornadas anteriores, giró las tornas respecto del de la jornada anterior, en el que se anotó una bajada del 1,27%, mostrando una ausencia de estabilidad en los resultados. La cifra de la volatilidad es sutilmente superior a los números conseguidos para el último año (11,58%), por lo que está presentando un comportamiento más inestable.