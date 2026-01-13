Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 13 de enero de EUR a GTQ

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 8,93 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 2,36% con respecto al dato de la sesión previa, que fue de 8,72 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro marca una subida 1,95%, de modo que en términos interanuales aún mantiene un incremento del 9,58%.

En relación a las variaciones de este día respecto de fechas previas, invirtió el resultado de la jornada previa, cuando marcó una disminución del 2,04%, demostrándose incapaz de asentar una tendencia clara. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue manifiestamente superior a la acumulada en el último año, por lo tanto presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.