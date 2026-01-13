Noticias

Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 13 de enero de USD a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Guatemala: cotización de cierre del
Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 13 de enero de USD a GTQ

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 7,66 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 2,14% frente a la cifra de la jornada previa, cuando marcó 7,50 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un incremento 2,3%, por lo que desde hace un año mantiene aún un ascenso del 1,78%.

Si comparamos el dato con fechas anteriores, cambió el sentido del dato previo, donde se saldó con un descenso del 2,26%, siendo incapaz de asentar una tendencia clara. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un rendimiento visiblemente superior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, mostrándose como un activo con mayores cambios de lo previsible.

Temas Relacionados

GuatemalaDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Qué ver esta noche en Disney+ Estados Unidos

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Qué ver esta noche en

Dólar: cotización de cierre hoy 13 de enero en Canadá

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy

Canadá: cotización de cierre del euro hoy 13 de enero de EUR a CAD

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Canadá: cotización de cierre del

Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 13 de enero de EUR a GTQ

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guatemala: cotización de cierre del

Clima en Chiclayo: la probabilidad de lluvia y las temperaturas del miércoles 14 de enero

La ciudad experimenta un clima desértico con escasas precipitaciones, aunque la cercanía al mar le da cierta humedad

Clima en Chiclayo: la probabilidad