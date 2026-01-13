Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 13 de enero de USD a GTQ

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 7,66 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 2,14% frente a la cifra de la jornada previa, cuando marcó 7,50 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un incremento 2,3%, por lo que desde hace un año mantiene aún un ascenso del 1,78%.

Si comparamos el dato con fechas anteriores, cambió el sentido del dato previo, donde se saldó con un descenso del 2,26%, siendo incapaz de asentar una tendencia clara. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un rendimiento visiblemente superior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, mostrándose como un activo con mayores cambios de lo previsible.