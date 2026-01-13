Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 13 de enero en Cuba

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Euro: cotización de apertura hoy 13 de enero en Cuba

Tras la apertura de mercados el euro se paga al inicio a 27,98 pesos cubanos al cambio oficial, de manera que supuso un cambio del 0,32% si se compara con los 27,89 pesos oficiales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro marca una disminución 0,11%; por contra en el último año aún conserva una subida del 2,82%.

En relación a las variaciones de este día con respecto a jornadas previas, pone punto final a dos sesiones de tendencia plana. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presenta un balance manifiestamente inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, de modo que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo esperado.

Temas Relacionados

EuroPeso cubanoTipo de cambioCubaNoticias

