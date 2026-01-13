Dólar: cotización de cierre hoy 13 de enero en Chile

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 884,13 pesos chilenos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,03% comparado con los 883,83 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense marca un descenso 1,16%, por lo que en términos interanuales aún mantiene un descenso del 6,84%.

Con respecto a fechas previas, puso fin a dos sesiones consecutivas con tendencia. La volatilidad referente a estos siete días fue de 8,42%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (10,07%), lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo previsible.