Dólar: cotización de cierre hoy 13 de enero en Chile

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 884,13 pesos chilenos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,03% comparado con los 883,83 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense marca un descenso 1,16%, por lo que en términos interanuales aún mantiene un descenso del 6,84%.

Con respecto a fechas previas, puso fin a dos sesiones consecutivas con tendencia. La volatilidad referente a estos siete días fue de 8,42%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (10,07%), lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo previsible.

