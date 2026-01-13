Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 13 de enero en Canadá

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy 13 de enero en Canadá

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 1,39 dólares canadienses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0% frente a la cifra de la jornada previa, cuando cerró con 1,39 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,12%; aunque en el último año acumula aún una bajada del 2,88%.

En relación a las variaciones de este día con respecto a días previos, con este dato interrumpió la racha que marcaba en las dos jornadas anteriores. La cifra de la volatilidad presentó un comportamiento notoriamente inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, así que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible ahora mismo.

