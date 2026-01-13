Dólar cierra la cotización en Bolivia con ligera apreciación hoy martes 13 de enero 2026

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional. Este video explica cómo sus variaciones de precio afectan las importaciones, el poder adquisitivo de las familias y la economía en general.

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 6,85 bolivianos en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,35% frente a la cifra de la sesión previa, cuando marcó 6,76 bolivianos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense acumula un ascenso 1,46%, por ello en términos interanuales acumula aún un ascenso del 1,48%.

Si comparamos el dato con fechas previas, dio la vuelta al resultado de la jornada previa en el que experimentó un descenso del 1,39%, mostrando una falta de estabilidad en el resultado. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue superior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que está pasando por una fase de inestabilidad.

Previsiones económicas para Bolivia en este 2026

Conozca los pronósticos económicos para Bolivia y el dólar estadounidense en el tipo de cambio de este 2026. (Foto AP/Carlos Sánchez)

Tras un año previo caracterizado por fuerte volatilidad, el dólar informal inició 2026 con valores inferiores a los 10 bolivianos, una baja temporal en comparación con los máximos alcanzados en 2025. Analistas advierten que las presiones sobre las reservas podrían propiciar repuntes adicionales en el mercado paralelo.

El tipo de cambio oficial, sostenido en 6,96 BOB/USD por el Banco Central de Bolivia (BCB), contrasta con la cotización real observada en plataformas de monitoreo que en enero de 2026 promedió los 6,91 BOB/USD.

De acuerdo con estimaciones del FMI, la inflación podría superar el 15% al cierre de 2026. La persistente escasez de dólares se mantendrá a lo largo del año, condicionada por la entrada en operación de proyectos energéticos como el pozo Mayaya, que busca atenuar el déficit de divisas.

La deuda pública en Bolivia ha aumentado hasta aproximarse al 95% del PIB, una situación que reduce notablemente la capacidad del gobierno para intervenir en el mercado cambiario. El Banco Mundial confirmó el 13 de enero de 2026 que la economía del país experimentará una contracción del 1,1% durante el año, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un crecimiento nulo de 0,9%.