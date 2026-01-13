Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple Estados Unidos

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. FDO

Pooh Shiesty

Lo más nuevo de Pooh Shiesty, FDO, entra directamente al primer lugar de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

2. Choosin' Texas

Ella Langley

Esta rolade Ella Langley está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 2. Ayer se encontraba en el sitio número 3, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

3. I Just Might

Bruno Mars

I Just Might se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bruno Mars está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

4. What You Saying

Lil Uzi Vert

What You Saying, interpretado por Lil Uzi Vert, sigue en el cuarto lugar de la lista.

5. Plastic Cigarette

Zach Bryan

Cosechar éxitos es sinónimo de Zach Bryan. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Plastic Cigarette, debute en la quinta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

6. Man I Need

Olivia Dean

Man I Need de Olivia Dean se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la sexta posición.

7. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

El sencillo más reciente de Taylor Swift ya se vislumbra como un nuevo clásico. The Fate of Ophelia entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

8. Sleepless in a Hotel Room

Luke Combs

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Luke Combs. Quizás por esto es que Sleepless in a Hotel Room debuta en el ranking directamente en la octava posición.

9. Folded

Kehlani

En noveno lugar, continúa Folded de Kehlani.

10. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

Golden se ubica en la décima posición, tras haber estado ayer en el puesto número 11. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Mike Segar)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.