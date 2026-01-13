Noticias

Cuba: cotización de apertura del dólar hoy 13 de enero de USD a CUP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Cuba: cotización de apertura del dólar hoy 13 de enero de USD a CUP

El dólar estadounidense se paga en la sesión de hoy a 24 pesos cubanos al cambio oficial, lo que implicó un cambio del 0,03% comparado con los 23,99 pesos oficiales de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un ascenso 0,05%; aunque en términos interanuales aún conserva un descenso del 0,13%.

Analizando este dato con el de días pasados, existen fluctuaciones notables en el valor de este activo. La volatilidad de esta semana es de 0,71%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (4,52%), así que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo normal.

